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21:33 05.10.2022

Набуття Україною членства в НАТО посилить Альянс

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Набуття Україною членства в НАТО посилить Альянс

Подання Україною заявки на вступ до НАТО є потужним сигналом, а набуття нею членства у військово-політичному блоці посилить увесь Північноатлантичний Альянс, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу країн Скандинавії.

"Більше немає жодних розмов про потенційну нейтральність України чи щось інше. Наш курс – це членство в НАТО. Наша мета у цій війні – повне відновлення нашої територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України. Тому ми впевнені, що наше членство лише посилить Альянс", – наголосив Єрмак.

Глава Офісу президента привітав Фінляндську Республіку і Королівство Швеція з рішенням про вступ до НАТО і консолідацією сил, які їх підтримали. На цьому тлі він закликав представників цих країн, а також Данії і Норвегії підтримати Україну на шляху до Альянсу.

"Ми розуміємо, що цей шлях непростий, не такий, який можна пройти дуже швидко. Але ця війна повністю змінила світ – яким він був до 24 лютого і яким він став після російського вторгнення. Тому треба змінювати підходи та процедури. Безумовно, дотримуючись консенсусу, єдності усіх членів Альянсу", – наголосив керівник ОП.

При цьому Єрмак констатував, що на сьогодні Україна, не маючи статусу члена НАТО, за підтримки партнерів вже знищила 50% потенціалу російського агресора.

Водночас керівник Офісу глави держави звернув увагу співрозмовників на те, що на шляху до членства в НАТО Україна потребуватиме гарантій безпеки. Він закликав підтримати напрацьовані спільно з міжнародними експертами та колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном рекомендації до Київського безпекового договору, який містить перелік необхідних гарантій.

Андрій Єрмак також запропонував дипломатам підтримати фінальний документ саміту НАТО, присвяченого останнім подіям в Україні та незаконним спробам анексії територій України.

Як повідомляє пресслужба президента, Єрмак обговорив із дипломатами ситуацію на фронті та посилення можливостей сил оборони України та подякував їм, лідерам їхніх держав і народам їхніх країн за активну допомогу Україні з перших днів війни та захист українських інтересів на світовій арені та в міжнародних організаціях.

На зустрічі були присутні надзвичайні та повноважні посли: Фінляндії – Яакко Лехтовірта, Королівства Швеція – Тобіас Тиберг, Королівства Норвегія – Ерік Сведал, Королівства Данія – Оле Міккельсен, а також аташе з питань оборони Посольства Швеції в Україні Бйорн Вільберн та аташе з питань оборони Посольства Данії в Україні Фелікс Еббестад.

 

 

Теги: #нато #членство #україна #посилення

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