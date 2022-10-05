Зеленський скоординував із генсеком НАТО подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови скоординував із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України.

"На постійному зв'язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України", - написав Зеленський у твіттері.

У свою чергу Столтенберг за підсумками розмови заявив, що НАТО й надалі підтримуватиме Україну.

"Поговорив із президентом Володимиром Зеленським і похвалив відважний український народ і сили за вражаючі успіхи у звільненні своєї території від російських агресорів. Росія має зупинити розпочату нею війну. НАТО підтримуватиме і посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно", - написав Столтенберг у твіттері.