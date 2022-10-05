Держспецзв'язку передали одному з підрозділів ЗС України ще 12 дронів

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) передала ще 12 безпілотних літальних апаратів, закуплених у рамках ініціативи "Армія дронів", одному із підрозділів Збройних сил України.

Як повідомляється в Телеграм-каналі Держспецзв'язку в середу, військові отримали сім коптерів SKIF, чотири DJI Mavic та один DJI Matrice.

"Три Скіфи були закуплені завдяки ініціативі журналіста Михайла Ткача, який зібрав 6,1 млн грн і передав їх "Армії дронів", - йдеться у повідомленні.

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь подякував усім, хто приєднується до проєкту "Армія дронів". "Це очі, які дозволяють побачити ворога та його техніку, спостерігати за переміщеннями та виявляти бази. Але найголовніше – завдяки дронам цю інформацію військові отримують без зайвого ризику", - сказав він, закликавши перераховувати кошти на закупівлю коптерів для українських захисників або ж надсилати військовим вже придбані дрони, як це описано на сторінці United24.