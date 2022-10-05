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13:01 05.10.2022

Офіс генпрокурора повідомив про підозру 176 російським військовим і 626 керівникам РФ - Костін

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Офіс генпрокурора повідомив про підозру 176 російським військовим і 626 керівникам РФ - Костін

Офіс генпрокурора повідомив про підозру у воєнних злочинах 176 російським військовослужбовцям, суди вже ухвалили 10 вироків, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Кожен, хто приходить зі зброєю на чужу землю, має розуміти: кара буде неминучою. Говорили про це з міністром юстиції Франції паном Еріком Дюпон-Моретті", - написав Костін у мікроблозі "Твіттер" у середу.

Він наголосив: "Офіс генпрокурора повідомив про підозру 176 військовим РФ. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 44. 10 уже отримали вироки".

Український генпрокурор поінформував, що про підозру у злочині агресії повідомлено 626 керівникам РФ.

"Для притягнення їх до відповідальності потрібен Міжнародний трибунал. Його створення стане доказом того, що жодна агресія у світі не залишиться безкарною", - додав Костін.

 

Теги: #прокуратура #костін

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