Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ - президент Єврокомісії

Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ, повідомила президент європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакета санкцій. Ми діяли швидко й рішуче. Ми ніколи не приймемо ні фіктивні путінські референдуми, ні будь-яку анексію України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати Кремль платити", - написала фон дер Ляєн у твіттері в середу.