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12:10 05.10.2022

Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ - президент Єврокомісії

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Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ - президент Єврокомісії

Країни ЄС досягли згоди щодо восьмого пакета санкцій проти РФ, повідомила президент європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакета санкцій. Ми діяли швидко й рішуче. Ми ніколи не приймемо ні фіктивні путінські референдуми, ні будь-яку анексію України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати Кремль платити", - написала фон дер Ляєн у твіттері в середу.

 

Теги: #санкції #урсула_ляєн

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