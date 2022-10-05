У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ – Генштаб

На території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних сил України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Цей курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу з урахуванням бойового досвіду Збройних сил України. Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права. Тренування проводять українські та британські інструктори з залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень до підрозділів різних родів військ.

Наголошується, що курс розширив наявну програми навчань на території Сполученого Королівства, яка раніше передбачала лише базову загальновійськову підготовку наших армійців.