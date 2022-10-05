Події

10:33 05.10.2022

Зеленський знову закликав до створення Спецтрибуналу щодо російської агресії проти України

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Зеленський знову закликав до створення Спецтрибуналу щодо російської агресії проти України

Президент України Володимир Зеленський знову закликав до створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів агресії проти України.

Він заявив про це у вівторок увечері, виступаючи через відеозв'язок перед учасниками публічних дебатів "Війна і закон", які відбуваються у рамках заходу "Ніч права", ініційованого головою Конституційної Ради Франції Лораном Фабіусом.

"Має бути створений Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Щоб він зміг покарати тих, кого, на жаль, не може дістати Міжнародний кримінальний суд і всі інші наявні судові інституції світу", – сказав він.

Зеленський зазначив, що "у нас із вами немає конституційної основи, щоб притягнути російське політичне та військове керівництво до відповідальності за злочин агресії".

Ми, сказав він, маємо Міжнародний кримінальний суд (МКС). "Україна повністю підтримує діяльність цього суду, Україна визнає юрисдикцію цього суду щодо всіх подій, які відбулися на території України", - зазначив президент.

"Я вірю, що МКС зможе створити історичний прецедент масштабної та абсолютно законної відповіді на скоєні російським окупантами злочини. Але щоб і первісний злочин збройної агресії отримав справедливу відповідь, ми маємо доповнити діяльність Міжнародного кримінального суду", - заявив президент.

За його словами, "проєкт створення трибуналу було представлено нашим партнерам". "Коли ми створимо cпецтрибунал щодо російської агресії, то вже сам факт підготовки обвинувальних актів і видача ордерів на арешт тих, хто спланував і наказав розпочати цю агресію, буде найпотужнішим сигналом усім іншим потенційним агресорам у світі", - сказав Зеленський, запросивши Францію, зокрема її Конституційну раду, активно долучитися до переговорів щодо заснування спецтрибуналу.

 

Теги: #трибунал #зеленський

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