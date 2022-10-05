Події

08:50 05.10.2022

Зеленський: На захоплених територіях РФ знищує основи життя – економіку, соціальну сферу, культуру

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Зеленський: На захоплених територіях РФ знищує основи життя – економіку, соціальну сферу, культуру

РФ на захоплених територіях знищує основи життя – економіку, соціальну сферу, культуру, переконаний президент України Володимир Зеленський, оприлюднивши фото наслідків перебування російських окупантів у Лимані (Донецька обл.).

"Ось що залишив по собі окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує всюди на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру", - написав Зеленський у телеграм-каналі вранці у середу.

За словами президента, "це можна зупинити лише одним способом: звільнити наші землі. І ми впевнені, що всю територію нашої держави буде звільнено від ворога – ворога не лише України, а й самого життя, людяності, закону та правди".

 

 

 

Теги: #лиман #наслідки #зеленський

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