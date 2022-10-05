Події

08:26 05.10.2022

Ворог за ніч завдав шість ударів по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина

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Ворог за ніч завдав шість ударів по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина

Російські війська протягом ночі завдали 6 ударів по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина, повідомив голова київської ОВА Олексій Кулеба.

"Вночі ворог завдав ударів дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Загалом 6 влучень і вибухів. Постраждала одна людина. Також отримала пошкодження інфраструктура", - написав у телеграм-каналі Кулеба.

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі триває.

 

 

 

 

 

 

Теги: #київська_область #дрони #наслідки

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