Ворог за ніч завдав шість ударів по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина

Російські війська протягом ночі завдали 6 ударів по Білій Церкві, пошкоджено інфраструктуру, постраждала одна людина, повідомив голова київської ОВА Олексій Кулеба.

"Вночі ворог завдав ударів дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Загалом 6 влучень і вибухів. Постраждала одна людина. Також отримала пошкодження інфраструктура", - написав у телеграм-каналі Кулеба.

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі триває.