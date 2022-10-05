Україні присудили польську премію лицаря свободи на Варшавському безпековому форумі, повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

"Цього року Премію лицаря свободи присуджено українському народу. Мала честь прийняти її під час Варшавського безпекового форуму – для всіх вас, дорогі співвітчизники. Для тих, хто захищає, волонтерить, рятує, підтримує, вірить. Для всіх, хто наближає нашу перемогу", - написала Зеленська у фейсбуці.

Вона повідомила, що "шабля генерала Казімєжа Пуласького, польського шляхтича й учасника боротьби за свободу двох народів: польського та американського, героя Війни за незалежність США. Такий вигляд має Премія лицаря свободи, яка вручається в Польщі тим, хто сприяє захисту свободи, справедливості та демократії".

За її словами, згідно з польським гаслом "За нашу і вашу свободу" це саме те, що зараз роблять Україна та українці.

"Дякую Польщі від імені співвітчизників за це визнання. За нашу та вашу свободу, дорогі друзі!", - підсумувала дружина президента.