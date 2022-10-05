Події

07:37 05.10.2022

Україні присудили польську премію лицаря свободи на Варшавському безпековому форумі

1 хв читати
Україні присудили польську премію лицаря свободи на Варшавському безпековому форумі

Україні присудили польську премію лицаря свободи на Варшавському безпековому форумі, повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

"Цього року Премію лицаря свободи присуджено українському народу. Мала честь прийняти її під час Варшавського безпекового форуму – для всіх вас, дорогі співвітчизники. Для тих, хто захищає, волонтерить, рятує, підтримує, вірить. Для всіх, хто наближає нашу перемогу", - написала Зеленська у фейсбуці.

Вона повідомила, що "шабля генерала Казімєжа Пуласького, польського шляхтича й учасника боротьби за свободу двох народів: польського та американського, героя Війни за незалежність США. Такий вигляд має Премія лицаря свободи, яка вручається в Польщі тим, хто сприяє захисту свободи, справедливості та демократії".

За її словами, згідно з польським гаслом "За нашу і вашу свободу" це саме те, що зараз роблять Україна та українці.

"Дякую Польщі від імені співвітчизників за це визнання. За нашу та вашу свободу, дорогі друзі!", - підсумувала дружина президента.

 

 

 

Теги: #премія #зеленська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:48 03.10.2022
Перша леді провела зустрічі з першою леді Туреччини, Вселенським Патріархом Варфоломієм та взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа"

Перша леді провела зустрічі з першою леді Туреччини, Вселенським Патріархом Варфоломієм та взяла участь у церемонії спуску на воду корвета "Гетьман Іван Мазепа"

21:25 02.10.2022
У Туреччині на воду спустили український корвет "Гетьман Мазепа"

У Туреччині на воду спустили український корвет "Гетьман Мазепа"

13:43 29.09.2022
Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

16:16 24.09.2022
Олена Зеленська відвідала Український музей у Нью-Йорку, де відбулося погашення марки до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди

Олена Зеленська відвідала Український музей у Нью-Йорку, де відбулося погашення марки до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди

14:58 23.09.2022
Олена Зеленська презентувала у США свій благодійний фонд

Олена Зеленська презентувала у США свій благодійний фонд

19:45 21.09.2022
Дружина президента провела зустрічі з генеральним секретарем ООН, прем'єр-міністром Великої Британії та першою леді Франції

Дружина президента провела зустрічі з генеральним секретарем ООН, прем'єр-міністром Великої Британії та першою леді Франції

10:53 14.09.2022
Зеленська присутня на виступі президента Єврокомісії в Європарламенті

Зеленська присутня на виступі президента Єврокомісії в Європарламенті

21:29 13.09.2022
Зеленська як почесний гість буде присутня у Страсбургу в Європарламенті на виступі фон дер Ляєн

Зеленська як почесний гість буде присутня у Страсбургу в Європарламенті на виступі фон дер Ляєн

07:04 12.09.2022
Зеленська: головна цінність України – людина, яка і є країна

Зеленська: головна цінність України – людина, яка і є країна

07:22 22.08.2022
Зеленський вручив нагороди премії "Національна легенда України"

Зеленський вручив нагороди премії "Національна легенда України"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Білу Церкву атакували іранські дрони-камікадзе, внаслідок чого виникли пожежі на об'єктах інфраструктури та є один постраждалий

В ОК "Південь" підтвердили визволення ще семи населених пунктів Херсонщини

Зеленський закликає всі країни підтвердити повагу до принципу непорушності кордонів

Українська армія здійснює швидкий і потужний рух на півдні

На деокупованих територіях Харківщини створено 13 військових адміністрацій

ОСТАННЄ

Зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил України знищили шість іранських дронів-камікадзе супротивника на півдні

Росіяни за день двічі обстріляли три ОТГ Сумщини

Окупанти вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три ОТГ Дніпропетровщини

Після звільнення Харківської області поліцейські продовжують затримувати російських військових, які загубилися в лісах

Байден заборонив Мінфіну США брати участь у транзакціях із обміном СПЗ Росії та Білорусі

ЗС України знищили три ворожі БПЛА, а також гелікоптери Мі-8 та Мі-24 у Миколаївській і Херсонській області

Південна Корея та США здійснили запуск чотирьох ракет у Японське море

Окупанти готуються до оборони Кремінної на Луганщині

У Генштабі підтвердили знищення ворожого ЗРК С-300 поблизу Токмака та ураження позицій окупантів поблизу Гуляйполя та Оріхового

Покидаючи Херсонську область, окупанти мінують об'єкти інфраструктури та тероризують місцевих жителів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА