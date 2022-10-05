Окупанти готуються до оборони Кремінної на Луганщині

Російські окупанти вже розпочали підготовку до оборони Кремінної (Луганська область), де вже спостерігається велика кількість російських солдатів і масові мінування, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У нас є інформація про те, що досить багато там окупантів і вони все мінують. Вони розкидають міни "пелюстки", мінують дороги, мінують будинки. Ну, тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування Збройних сил України", – розповів Гайдай.

За його словами, Кремінна – стратегічно важливе місто, оскільки звідти українські військові можуть наступати і у бік Старобільська, і у бік Рубіжного та Сєвєродонецька.