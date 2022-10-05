Українська армія здійснює швидкий і потужний рух на півдні

Президент України Володимир Зеленський заявив про успіхи української армії на півдні та сході.

"Сьогодні в нас є хороші новини з передової... Перше: українська армія здійснює на півдні нашої країни досить швидкий і потужний рух у рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині разом", - уточнив він.

"Зокрема, з військових зведень з Херсонщини: звільнено від окупанта та стабілізовано населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика та Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік... Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - сказав він.