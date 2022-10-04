У Пісках-Радьківських окупанти катували місцевих жителів, учасників АТО та українських військових у підвалі будинку

Після звільнення с.Піски-Радьківські Борівської громади Харківської області до поліції звернулися місцеві жителі та розповіли, що у підвалі одного з будинків утримували полонених (місцевих мешканців, учасників АТО та українських військових).

"Сусіди постійно чули звідти крики... На даний момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо і застосування противогазу з тліючою тряпкою. Також у катівні знайдено фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками та лист з опитуванням одного з чоловіків, що знаходилися тут", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, поліції відомі імена та прізвища військовослужбовців, з яких знущалися окупанти.

"Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, що сталися в цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного", - написав Болвінов.

Як повідомлялося, 23 лютого Борівська селищна рада повідомила, що в деокупованому селі Піски-Радьківські правоохоронці виявили приміщення, де окупанти незаконно утримували та катували полонених українських військовослужбовців і місцевих мешканців.