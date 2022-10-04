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16:04 04.10.2022

Україна й надалі матиме експертну й технологічну підтримку Франції у питаннях фіксації воєнних злочинів РФ – Офіс генпрокурора

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Україна й надалі матиме експертну й технологічну підтримку Франції у питаннях фіксації воєнних злочинів РФ – Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін обговорив із головою Національних зборів Франції Яель Браун-Піве практичну допомогу Україні у фіксації воєнних злочинів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі відомства у вівторок, зазначено, що Костін у Парижі зустрівся з головою Національних зборів Франції, подякувавши за експертну і технологічну допомогу у фіксації злочинів, вчинених РФ на території України.

За словами генпрокурора, нині в Україні працює вже третя французька місія. "Експерти з французької жандармерії і зараз працюють на місцях масових поховань в Ізюмі. А також над справою розстрілу цивільної колони з шести автомобілів 25 вересня. Цей страшний злочин було виявлено 30 вересня. 24 загиблих цивільних, з яких 13 дітей і вагітна жінка", – розповів генпрокурор.

Костін також висловив вдячність за рішення передати українській стороні ще одну мобільну ДНК-лабораторію.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, Браун-Піве зазначила, що Франція бачить сильне прагнення українського народу до перемоги.

"Вона запевнила, що Україна і надалі матиме експертну й технологічну підтримку Франції, зокрема у питаннях процедури збору, фіксації та кваліфікації всіх скоєних злочинів", - наголошується в повідомленні.

Також, як інформують в Офісі генпрокурора, серед ключових тем розмови було створення Спеціального міжнародного трибуналу як одного з найефективніших механізмів притягнення до відповідальності за злочин агресії та питання відшкодування збитків, завданих агресією, шляхом створення компенсаційного механізму.

В іншому повідомленні, розміщеному на сайті Офісу генпрокурора, зазначається, що Костін також зустрівся з головою Конституційної ради Французької Республіки Лораном Фабіусом.

"Обговорили виклики, які стоять перед правоохоронною та судовою системами України", - йдеться у повідомленні.

Генпрокурор поінформував, що з 24 лютого правоохоронні органи України зареєстрували понад 36 тис. воєнних злочинів, які призвели до загибелі 7497 цивільних осіб, 418 з яких - діти. 10184 цивільні особи, серед яких 786 дітей, дістали поранень. Знищено та пошкоджено 44881 об'єкт цивільної інфраструктури.

Генпрокурор наголосив: "Кожна звільнена територія в Україні тепер є місцем злочину. Безумовно, основний тягар притягнення до відповідальності за ці злочини покладається на національні органи України. Водночас ми чекаємо від міжнародної спільноти допомоги та підтримки у створенні спеціальних механізмів. Відповісти за вчинене мають не лише солдати, а й ті, хто приймав рішення, аж до найвищих чинів і кабінетів".

 

 

Теги: #прокуратура #франція #костін

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