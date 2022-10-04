Солдати РФ масово здаються в полон – українська розвідка

Солдати РФ масово здаються в полон, на гарячі лінії проєкту "Хочу жити" з питань здачі в полон вже надійшло понад 2 тис. звернень, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, в ефірі телеканалу FREEДОМ Юсов розповів про проєкт "Хочу жити" та роз'яснив алгоритм, як російські солдати можуть здатися в полон ЗС України.

Представник військової розвідки України зазначив, що лише за останні кілька тижнів на гарячі лінії проєкту вже надійшло понад 2 тис. звернень. Також Юсов наголосив, що повістки в Росії видали 100 тисячам мобілізованим, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.