Події

13:22 04.10.2022

Солдати РФ масово здаються в полон – українська розвідка

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Солдати РФ масово здаються в полон – українська розвідка

Солдати РФ масово здаються в полон, на гарячі лінії проєкту "Хочу жити" з питань здачі в полон вже надійшло понад 2 тис. звернень, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, в ефірі телеканалу FREEДОМ Юсов розповів про проєкт "Хочу жити" та роз'яснив алгоритм, як російські солдати можуть здатися в полон ЗС України.

Представник військової розвідки України зазначив, що лише за останні кілька тижнів на гарячі лінії проєкту вже надійшло понад 2 тис. звернень. Також Юсов наголосив, що повістки в Росії видали 100 тисячам мобілізованим, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

Теги: #рф #полон #солдати

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