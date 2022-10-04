Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України

Олександр Лукашенко, якого Захід не визнає легітимно переобраним президентом Білорусі, підтвердив участь республіки у війні проти України.

Лукашенко, слова якого наводить Держагентство БілТА, на нараді із силовим блоком у вівторок у Мінську заявив: "Що стосується нашої участі у спеціальній військовій операції (так Росія та Білорусь називають повномасштабне військове вторгнення - ІФ-У) в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань".

"Наша участь у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі, по-перше. По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я говорив, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", – заявив Лукашенко.

Він також заявив, що в Білорусі немає потреби оголошувати мобілізацію.

Лукашенко звинуватив Україну в провокаціях на кордоні, стверджуючи, що Київ постійно здійснює оптичну, радіоелектронну, радіотехнічну розвідку, порушуючи безпілотниками лінії державного кордону. Він стверджує, що Україна стягнула до білоруського кордону угруповання до 15 тис. військовослужбовців, здійснює інженерне облаштування блокпостів і вогневих позицій, влаштувала загородження на дорогах.