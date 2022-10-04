Росія остаточно не змогла переобратися до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, повідомила посол України в Канаді, де розташована штаб-квартира ICAO, Юлія Ковалів.

"Тепер уже остаточно - Росію викинули з ради ICAO. Зганьблені програшем у першій групі, вони навіть не ризикували подаватися в 3-тю групу, де б також із тріском програли", - написала вона у фейсбуці.

Ковалів наголосила, що це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли Росію виключили з керівного органу.

"Викинули заслужено – через системні порушення Чиказької конвенції", – додала посол.

Як повідомлялося, 1 жовтня під час Асамблеї ICAO у Монреалі Росію не було переобрано в перших двох раундах виборів до Ради ІСАО – основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування заплановано на вівторок, 4 жовтня, однак, згідно з інформацією на сайті організації, Росії немає серед кандидатів.