Місцеві жителі окупованого Криму продовжують покидати територію через часткову мобілізацію - представництво президента України в АР Крим

Місцеві жителі тимчасово окупованого Криму продовжують виїжджати з півострова у зв'язку із оголошеною в РФ частковою мобілізацією, повідомляє представництво президента України в АР Крим.

"Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них – кримські татари. За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян – на росію та за кордон. Проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями наших громадян, які рятуються від злочинної мобілізації – інформацію про них передають окупаційним правоохоронцям", - сказано у повідомленні, опублікованому в фейсбуці.