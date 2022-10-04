Події

07:32 04.10.2022

Місцеві жителі окупованого Криму продовжують покидати територію через часткову мобілізацію - представництво президента України в АР Крим

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Місцеві жителі окупованого Криму продовжують покидати територію через часткову мобілізацію - представництво президента України в АР Крим

Місцеві жителі тимчасово окупованого Криму продовжують виїжджати з півострова у зв'язку із оголошеною в РФ частковою мобілізацією, повідомляє представництво президента України в АР Крим.

"Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них – кримські татари. За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян – на росію та за кордон. Проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями наших громадян, які рятуються від злочинної мобілізації – інформацію про них передають окупаційним правоохоронцям", - сказано у повідомленні, опублікованому в фейсбуці.

 

 

 

Теги: #україна #крим #виїзд #мобілізація

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