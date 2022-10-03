Кулеба та міністр економіки Сенегалу обговорили шляхи полегшення двосторонньої торгівлі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр економіки Сенегалу Улімата Сарр обговорили способи полегшення двосторонньої торгівлі, а також сфери цифрової трансформації, сільського господарства та фармацевтики.

"На нашій сьогоднішній зустрічі міністр економіки Сенегалу Улімата Сарр і я обговорили шляхи подальшого полегшення торгівлі між Україною та Сенегалом. Ми також зосередилися на тому, як розвивати співпрацю у сферах цифрової трансформації, інформаційних технологій, сільського господарства та фармацевтики", - написав Кулеба у понеділок увечері.