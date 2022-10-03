Єрмак вручив ордени "Золота Зірка" п'ятьом захисникам "Азовсталі", яким присвоєно звання Героя України

Під час візиту до Туреччини керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського вручив ордени "Золота Зірка" п'ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та "Азовсталі", яким присвоєно звання Героя України.

Як повідомляє Офіс президента України, Президент відзначив найвищою державною нагородою командира полку Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

Урочисте вручення нагород відбулося під час зустрічі Андрія Єрмака та першої леді Олени Зеленської із захисниками Азовсталі та членами їхніх сімей у Туреччині.

"Підрозділи, якими ви керували, зробили неоціненний внесок у майбутню перемогу України. Ви й ваші підлеглі зуміли скувати величезні сили противника. Сили, яких забракло для окупації більших територій", – сказав Єрмак, вручаючи орден Денису Прокопенку.

Під час зустрічі відбувся відеодзвінок президента України. Глава держави привітав військовослужбовців і подякував їм за виконання важливого бойового завдання з оборони Маріуполя.

Також дружина президента передала захисникам та їхнім сім'ям благословення від Вселенського Патріарха Варфоломія, з яким вона зустрічалася напередодні у Стамбулі.

Захисники "Азовсталі" звернулися з проханням передати Володимиру Зеленському прапор України з підписами та побажаннями п'яти командирів та девізом "Без бою немає слави".