Події

17:26 03.10.2022

Кім Кардаш'ян оштрафували на $1,26 млн за рекламу криптовалюти

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Кім Кардаш'ян оштрафували на $1,26 млн за рекламу криптовалюти

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США оштрафувала телезірку Кім Кардаш'ян на $1,26 млн за рекламу криптовалютних активів у соцмережі "Інстаграм".

Як зазначено у пресрелізі SEC, Кардаш'ян прорекламувала токен EthereumMax, не зазначивши, що отримала за розміщення поста винагороду в розмірі $250 тис.

Кардаш’ян написала про EthereumMax торік у пості у своєму акаунті в інстаграмі. "Це не фінансова порада, але я просто ділюся тим, що мені розповіли друзі про токени EthereumMax", - написала вона, прикріпивши до повідомлення посилання на ресурс, де можна купити зазначені активи.

Крім штрафу, Кардаш'ян зобов'язалася співпрацювати зі слідством і не рекламувати криптовалюти протягом трьох років.

"Цей випадок є нагадуванням про те, що коли зірки та інфлуенсери просувають інвестиційні продукти, включно з криптовалютними активами, це не означає, що такі продукти підходять інвесторам. Ми закликаємо інвесторів оцінювати інвестиційні ризики та можливості, виходячи із власних фінансових цілей", - зазначив глава SEC Гері Генслер.

Статки Кардаш'ян оцінюються в $1,8 млрд, зазначає CNBC.

Теги: #штраф #криптовалюта #кардашян

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