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13:32 03.10.2022

Кожен випадок надання дозволу на виїзд студента на навчання за кордон необхідно розглядати окремо - Шкарлет

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Кожен випадок надання дозволу на виїзд студента на навчання за кордон необхідно розглядати окремо - Шкарлет

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявляє, що кожен випадок надання дозволів на виїзд студента на навчання за кордон необхідно розглядати окремо.

"На сьогодні є ті, хто вступив і навчається за міжнародними договорами, ті, за кого держава Україна заплатила ті чи інші кошти за обміну. Кожне питання необхідно розглядати окремо", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в понеділок удень.

Він зазначив, що до відомства надходить багато звернень з цього питання, і міністерство намагається їх розглядати.

"Ми можемо надавати листи до Державної прикордонної служби для прийняття нею рішень. Оскільки міністерство чітко знає, що це міжнародний договір, що студент вступив на навчання задовго до початку війни", - сказав міністр.

Крім того, Шкарлет заявив, що письмово звернувся до своїх міжнародних колег щодо того, щоб українським студентам, які вступили до міжнародних вишів, було надано академічну відпустку на рік зі збереженням усіх фінансових зобов'язань.

Міністр також повідомив, що в міністерстві перебуває понад 300 звернень від студентів, які вступили до вишів за кордоном.

Теги: #студенти #закордон

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