На південному напрямку ЗС України знищили 40 окупантів, 9 одиниць техніки та ударний вертоліт Ка-52

За добу на південному напрямку українські військові виконали понад 340 вогневих завдань, знищили 40 російських окупантів, 9 одиниць техніки та ударний вертоліт Ка-52, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Нашою авіацією завдано 7 ударів по ворогові, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збито ворожий ударний вертоліт Ка-52. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої автобронетехніки", - йдеться у зведенні у ніч на понеділок.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях тривають заходи щодо мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подвірні обходи, складають списки чоловіків призовного віку. На блокпостах посилено перевірку документів, виїзди з підконтрольних рашистам територій максимально ускладнені: вимагають нескінченний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів і речей, вилучають гаджети та інші цінні предмети, гроші, змушують чекати результатів перевірки від кількох до 7-10 годин і часто розвертають автомобіль у зворотному напрямку.

У Чорному морі функціонування зернових коридорів відбувається за планом. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які, як і раніше, маневрують, ховаючись за Кримським півостровом. У готовності перебувають 3 надводні і 2 підводні ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр".

В ОК також повідомили, що посилення шторму в морі підвищує мінну небезпеку.