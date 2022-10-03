Німеччина, Данія, Норвегія та Франція поставлять Україні самохідні артилерійські гармати

Берлін, Копенгаген, Осло та Париж нададуть Києву військову допомогу артилерійськими знаряддями, повідомила у неділю Le Figaro.

Зокрема, зазначає газета, українським збройним силам незабаром буде поставлено від 6 до 12 нових французьких самохідних артилерійських установок "Цезар".

За даними газети, це будуть гармати не з арсеналу армії Франції, а раніше замовлені для датських збройних сил. Ухвалено рішення поставити їх Україні. Le Figaro нагадує, що Франція раніше вже направила в Україну близько 20 САУ "Цезар".

Видання також пише, що Німеччина, Данія та Норвегія, поставлять Україні в 2023 році 16 самохідних артилерійських установок.

Раніше в неділю телеканал Tagesschau з посиланням на главу Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт повідомив, що Німеччина, Данія та Норвегія нададуть кошти для виробництва у Словаччині 16 САУ Zuzana 2 для України. За даними німецьких ЗМІ, сума цього контракту – 93 млн євро.