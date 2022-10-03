Єрмак у тристоронньому форматі зустрівся з головним радником президента Туреччини та радником президента США з нацбезпеки

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у рамках візиту до Туреччини провів зустріч із головним радником президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином та з радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном у тристоронньому форматі.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, співрозмовники обговорили перебіг ситуації на фронті та координацію заходів щодо реагування на останні агресивні дії РФ.

Єрмак наголосив на необхідності отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки до набуття членства в НАТО.

Він нагадав, що Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки для України, яку він очолює разом із колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, підготувала рекомендації щодо Київського договору безпеки, укладання якого має забезпечити для української сторони дієві гарантії безпеки на цей перехідний період.

Глава ОП особливо наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.

Він наголосив, що територіальна цілісність України є "принциповою позицією президента України Володимира Зеленського, всього військово-політичного керівництва України та українського народу".

Співрозмовники обговорили подальше надання допомоги ЗСУ, актуальні першочергові потреби сил оборони України та важливість оперативного отримання такої підтримки та її нарощування.

Також під час візиту Єрмак провів окремі зустрічі з Калином та Салліваном у двосторонніх форматах.