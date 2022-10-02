Події

16:14 02.10.2022

У Львівській області вперше в Україні можна подати електронне звернення з сайту ОВА

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На сайті Львівської обласної військової адміністрації вперше в Україні жителі області можуть подати електронні звернення, підписавши їх за допомогою сервісу Дія.Підпис, повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

"На сайті Львівської ОВА запрацювали три нові інструменти е-демократії: електронне звернення з накладенням Дія.Підпис, електронні консультації та запити на публічну інформацію", – зазначено в повідомленні.

За даними обласної влади, електронне звернення можна надіслати навіть з мобільного телефону, підписавши підписом з сервісу Дія.Підпис.

"Не потрібно набирати звернення на комп'ютері, роздруковувати, підписувати, сканувати і відправляти на електронну адресу обласної адміністрації. Достатньо у розділі "Контакти" обрати "надіслати е-звернення", вписати інформацію у відповідні вікна та накласти цифровий підпис", – повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Також в повідомленні зазначено, що новий функціонал дасть змогу адміністрації ініціювати консультації з жителями області для більшого залучення в громадське управління.

Теги: #львівська_область #дія

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