Події

12:15 02.10.2022

За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

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За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 60 110 людей особового складу, 2 377 танків, 4 975 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.10 орієнтовно становлять / 10:00 особового складу ‒ близько 60 110 (+500) людей ліквідовано, танків ‒ 2377 (+23) од, бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26) од, артилерійських систем – 1405 (+8) од, РСЗВ – 337 (+1) од, засобів ППО ‒ 176 (+0) од, літаків – 264 (+0) од, вертольотів – 227 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1015 (+6), крилатих ракет ‒ 246 (+0), кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн – 3796 (+10) од, спеціальної техніки / special equipment ‒ 131 (+0)", - йдеться в тексті ранкового зведення.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

 

Теги: #війна #зсу #генштаб_зсу

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