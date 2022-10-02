Залужний привітав військовослужбовців Сил ТрО: Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали страшним сном для ворога

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний у неділю привітав військовослужбовців Сил територіальної оборони України з Днем територіальної оборони, зазначивши, що зазначений рід військ за свою недовгу історію існування встиг стати невід'ємною частиною ЗСУ.

"Вітаю з Днем територіальної оборони України! Сформовані безпосередньо під час війни ви стали невід'ємною частиною збройних сил України і страшним сном для ворога", - написав Залужний у телеграм-каналі в неділю.

Він додав, що військовослужбовці сил ТрО взяли в руки зброю, щоб "захистити свободу і рідних".

"Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних. Ще вчора люди мирних професій, сусіди, колеги, друзі, сьогодні - побратими і посестри. Під гаслом "Готові до спротиву!" Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні, незламні", - підсумував генерал.