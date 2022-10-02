В Охтирському районі Сумщини на ворожій міні підірвався автомобіль співробітників АТ "Укртелеком", загинула одна, поранені троє людей - голова ОВА Живицький

В Охтирському районі Сумської області на ворожій міні підірвався автомобіль співробітників АТ "Укртелеком", загинув один, поранені троє людей, територія району залишається найбільш замінованою, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні вибухнув автомобіль зв'язкових АТ "Укртелеком". Він з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі. В автомобілі було 4 людини, троє в лікарні. Один, колишній водій, загинув на місці від отриманих травм", - написав він у телеграм-каналі.

На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються.

"Охтирський район залишається однією з найбільш замінованих територій Сумської області", - наголосив глава ОВВА.