У Мінінфраструктури сподіваються, що РФ 4 жовтня остаточно вийде із Ради авіаційного агентства ICAO

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков висловив сподівання, що РФ 4 жовтня остаточно вийде із Ради авіаційного агентства ICAO, повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"Можу лише вітати таке рішення організації і сподіваюся, що у вівторок, 4 жовтня, Росія остаточно вийде з Ради Міжнародної організації цивільної авіації", - цитує пресслужба слова Кубракова.

У пресслужбі відомства зазначили, що в суботу під час Асамблеї ІСАО в Монреалі Росія не була переобрана у перших двох раундах виборів до Ради ІСАО – основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування відбудеться у вівторок, 4 жовтня.

"Таке колективне рішення 170 країн-членів ІСАТ є відповіддю на повномасштабне вторгнення в Україну", - наголосили у пресслужбі.

Як повідомлялося, за агресію проти України Росію не переобрали до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН.