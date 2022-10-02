Події

07:42 02.10.2022

У Мінінфраструктури сподіваються, що РФ 4 жовтня остаточно вийде із Ради авіаційного агентства ICAO

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У Мінінфраструктури сподіваються, що РФ 4 жовтня остаточно вийде із Ради авіаційного агентства ICAO

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков висловив сподівання, що РФ 4 жовтня остаточно вийде із Ради авіаційного агентства ICAO, повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"Можу лише вітати таке рішення організації і сподіваюся, що у вівторок, 4 жовтня, Росія остаточно вийде з Ради Міжнародної організації цивільної авіації", - цитує пресслужба слова Кубракова.

У пресслужбі відомства зазначили, що в суботу під час Асамблеї ІСАО в Монреалі Росія не була переобрана у перших двох раундах виборів до Ради ІСАО – основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування відбудеться у вівторок, 4 жовтня.

"Таке колективне рішення 170 країн-членів ІСАТ є відповіддю на повномасштабне вторгнення в Україну", - наголосили у пресслужбі.

Як повідомлялося, за агресію проти України Росію не переобрали до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН.

 

 

 

Теги: #україна #росія #ізоляція #ісао

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