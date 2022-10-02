Події

07:17 02.10.2022

У Миколаєві до 22:00 працюватиме вуличне освітлення

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У Миколаєві до 22:00 працюватиме вуличне освітлення

У Миколаєві до 22:00 працюватиме вуличне освітлення, після чого до ранку діятиме комендантська година, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні у Миколаєві відновили вуличне освітлення. Це питання ми погодили з військовими", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, освітлення увімкнули на вулицях, на яких дозволили військові.

"Воно працюватиме до 22:00, до цього часу працюватимуть і світлофори. Потім – комендантська година та режим світломаскування до 6 години ранку. Адреси не пишу – ви самі бачите, де горить світло, а де ні. Перед цим наші фахівці перевірили та підготували всі мережі", - зазначив мер.

 

 

 

Теги: #миколаїв #вулиця #освітлення

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