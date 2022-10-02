Події

07:11 02.10.2022

ЗС України на півдні знищили 64 окупанти і 16 танків

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ЗС України на півдні знищили 64 окупанти і 16 танків

Збройні сили України на півдні знищили 64 окупанти, склад із боєприпасами та 16 танків противника, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Втрати ворога за бойовий день становлять: знищені 64 рашисти, склад із боєприпасами, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 2 протитанкові ракетні комплекси, 16 танків і 11 одиниць іншої авто-бронетехніки. Один БТР затрофеєний", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ завдали 9 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах і районах зосередження живої сили й техніки.

За добу захисники на півдні знищили 3 безпілотні шпигуни в Миколаївському та Баштанському районах без можливості реалізації набраних фото/відео даних.

Зазначається, що супротивник зосереджує зусилля на утриманні своїх позицій.

Ворог намагається знайти способи покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ і ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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