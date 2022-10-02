Події

07:06 02.10.2022

ЗС України повністю звільнили Лиман на Донеччині

1 хв читати
ЗС України повністю звільнили Лиман на Донеччині

Збройні сили України повністю звільнили Лиман у Донецькій області.

Відповідне відео із заявою українських військових оприлюднив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні збройні сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії та поліції батальйону Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області. Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі", - йдеться в заяві.

 

Теги: #лиман #донецька #визволення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:21 02.10.2022
Окупанти вбили трьох цивільних осіб та поранили ще дев’ятьох у Донецькій області

Окупанти вбили трьох цивільних осіб та поранили ще дев’ятьох у Донецькій області

21:33 01.10.2022
У Лимані Донецької області немає слідів псевдореферендуму

У Лимані Донецької області немає слідів псевдореферендуму

12:19 01.10.2022
П'ять населених пунктів поблизу Лимана звільнені, там тривають стабілізаційні заходи

П'ять населених пунктів поблизу Лимана звільнені, там тривають стабілізаційні заходи

11:41 01.10.2022
Українські сили, ймовірно, захоплять або оточать Лиман упродовж 72 годин - ISW

Українські сили, ймовірно, захоплять або оточать Лиман упродовж 72 годин - ISW

08:05 01.10.2022
Минулої доби в результаті обстрілів загинули чотири мешканці Донецької області, ще шестеро

Минулої доби в результаті обстрілів загинули чотири мешканці Донецької області, ще шестеро

16:08 30.09.2022
Подоляк: 8 років тому російські військові оточили наші війська біля Іловайська, сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ

Подоляк: 8 років тому російські військові оточили наші війська біля Іловайська, сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ

20:40 27.09.2022
ЗС України звільнили с. Коровій Яр у Донецькій області

ЗС України звільнили с. Коровій Яр у Донецькій області

08:10 27.09.2022
Троє людей загинуло і 13 поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

Троє людей загинуло і 13 поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

08:17 18.09.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 18 – поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 18 – поранено

08:23 15.09.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито 2 людини, поранено 13

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито 2 людини, поранено 13

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

Залужний привітав військовослужбовців Сил ТрО: Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали страшним сном для ворога

У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинуло двоє людей, постраждало семеро - голова ОВА Кім

Повітряні сили ЗС України збили п'ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

Проведення трибуналу над рашистами неминуче – Зеленський у річницю закінчення Нюрнберзького трибуналу

ОСТАННЄ

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено пенсіонерку, її госпіталізували – Синєгубов

За добу ЗСУ знищили 500 людей особового складу противника, 23 танки, 1 вертоліт - Генштаб

Росіяни обстріляли дві ОТГ Сумщини в ніч і вранці в неділю - голова ОВА Живицький

Розпочато розслідування щодо ДТП за участю автомобіля співробітників АТ "Укртелеком" в Охтирському районі - Офіс генпрокурора

Залужний привітав військовослужбовців Сил ТрО: Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали страшним сном для ворога

В Охтирському районі Сумщини на ворожій міні підірвався автомобіль співробітників АТ "Укртелеком", загинула одна, поранені троє людей - голова ОВА Живицький

У Миколаєві внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинуло двоє людей, постраждало семеро - голова ОВА Кім

ISW: Путін більше зацікавлений в утриманні окупованих частин Херсонської та Запорізької областей, ніж в обороні Луганщини

Повітряні сили ЗС України збили п'ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

Противник обстріляв Запоріжжя чотирма ракетами С-300, зруйновано промислову інфраструктуру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА