ЗС України повністю звільнили Лиман на Донеччині

Збройні сили України повністю звільнили Лиман у Донецькій області.

Відповідне відео із заявою українських військових оприлюднив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні збройні сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії та поліції батальйону Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області. Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі", - йдеться в заяві.