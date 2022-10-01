Події

20:39 01.10.2022

Окупанти ракетною атакою вивели з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України

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Дві підстанції НЕК "Укренерго" на півдні України повністю виведені з ладу в результаті ракетних ударів РФ за останні дві доби, повідомила компанія.

"Унаслідок варварського нападу пошкоджено основне обладнання підстанцій та інших об'єктів високовольтної мережі", - йдеться у повідомленні "Укренерго" у телеграм-каналі у суботу.

Там уточнили, що постраждалих серед персоналу немає.

"Укренерго" почне ремонти, щойно дозволить ситуація, але зазначає, що докладе максимум зусиль, щоб відновити роботу об'єктів до початку опалювального сезону.

 

 

Теги: #руйнування #ворог #енергопідстанції

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