Події

20:22 01.10.2022

Експорт у рамках "зернової ініціативи" досяг 5,7 млн тонн

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Експорт у рамках "зернової ініціативи" досяг 5,7 млн тонн

Чергові 11 суден із понад 217 тис. тонн агропродукції вийшли у суботу з українських портів до країн Африки, Азії та Європи в рамках реалізації "зернової ініціативи", повідомило Мінінфраструктури.

"Зокрема, від причалів Одеського порту вийшли балкери Stellina, Queen Lila, Inandi, Sam. Із порту "Чорноморська" вийшли Fortune Express, PS Dream, Lila II, Baron, а з порту "Південний" - Lady Divina, Ahmed Can, Iasos ", - зазначило міністерство.

Відомство зазначило, що серед них балкер Queen Lila, який перевозить 29 тис. тонн ячменю до Лівії.

За даними міністерства, з моменту виходу першого судна з українським продовольством їхня загальна кількість досягла вже 252, а сумарний експорт агропродукції – 5,7 млн тонн.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа про створення спочатку терміном на 120 днів коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Україна ставила за мету вийти на експорт 3 млн тонн агропродукції на місяць у рамках ініціативи.

 

 

Теги: #статистика #експорт #агропродукція

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