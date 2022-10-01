Події

13:28 01.10.2022

За матеріалами СБУ підозру в колабораційній діяльності отримав "глава ЛНР" Пасічник

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Служба безпеки України повідомила про підозру ще 9 організаторам незаконних референдумів РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зокрема підозру в колабораційній діяльності отримав т.зв. глава "ЛНР" Леонід Пасічник.

Як повідомляє пресцентр СБУ, задокументовано, що він підписав звернення депутатів незаконної "народної ради ЛНР" про набуття чинності злочинного "закону про референдум Луганської народної республіки з питання про входження до складу Росії на правах суб'єкта Росії".

"За його вказівками було проведено організаційну роботу щодо створення та функціонування "центральних та дільничних виборчих комісій", забезпечено фінансування підготовки та проведення фейкового плебісциту". Крім того, Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність псевдоголосування і приєднання до Росії", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Також підозру від СБУ отримали 8 так званих депутатів Народної ради ДНР, а саме: Максим Книш; Олександр Мальков; Наталія Стрельчук; Мирослав Руденко; Анастасія Селіванова; Олександр Бондаренко; Олександр Дяговець; Олексій Жигулін.

"Ці колаборанти на одному із зібрань одностайно проголосували за «закон» про проведення "референдуму" і звернулися до ватажка терористичної організації "ДНР" Пушиліна за підписанням цього неправомірного документа", - зазначили в СБУ.

У рамках відкритих кримінальних проваджень слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Теги: #сбу #підозра #пасічник

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