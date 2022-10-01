Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 399 дітей

Станом на ранок 1 жовтня 2022 року понад 1182 дітей постраждали в Україні унаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляється на сайті офісу генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 399 дітей загинули і понад 783 дістали поранень різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 402, Харківській – 232, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 50, Дніпропетровській-29.

30 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом гуманітарної колони автомобілів у м. Запоріжжя загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина дістала поранень.

30 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва дістала поранення 17-річна дівчина. У ніч на 1 жовтня в результаті обстрілу м.Миколаєва травмоване 3-місячне немовля.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 навчальних заклади. З них 295 зруйновані повністю.