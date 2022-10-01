У результаті обстрілу житлового будинку в Миколаєві постраждалих немає

У ніч проти суботи російські окупанти обстріляли Миколаїв, було зафіксовано влучення до житлового будинку, серед людей жертв немає, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

"Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновано квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автомобілі, припарковані на подвір'ї. У навколишніх будинках вилетіли вікна. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Зараз на місці працюють комунальники. Вони прибирають територію від уламків та сміття і розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий", - написав Сенкевич у телеграм-каналі в суботу вранці.