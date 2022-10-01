Окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області

У ніч проти суботи російські окупанти здійснили обстріл Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нікопольський накрили "Градами" та важкою артилерією п'ять разів. Найбільше дісталося Нікополю. Туди прилетіли понад 30 російських снарядів. Людей не зачепило. У місті понівечені приватні будинки, господарські будівлі, кафе та готель. Понад 1000 сімей залишилися без світла. Енергетики вже лагодять лінії", - написав Резніченко в телеграм-каналі в суботу вранці.

У результаті обстрілів у Марганецькій, Червоногригорівській та Великомихайлівській громадах жертв немає. Масштаби руйнувань з'ясовуються.