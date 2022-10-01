За добу українські військові знищили 10 окупантів, 9 одиниць техніки

За добу українські захисники знищили 10 осіб особового складу противника, 9 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне командування "Південь"

"За попередніми даними ворожих сил поменшало на 1️0️ рашистів, важку вогнеметну систему "Сонцепек", реактивну систему залпового вогню "Град", 2️ самохідні великокаліберні гаубиці "Мста-С", 3️ танки і 2 бойові машини піхоти", - сказано в повідомленні, опублікованому в фейсбуці в ніч на суботу.

Також, протягом бойового дня в Херсонській області та ввечері на Одещині було знищено 2 безпілотних літальних розвідники типу "Орлан". Також у Бериславському районі Херсонської області підрозділами ППО було збито ворожий ударний вертоліт Ка-52.

Протягом дня ворог продовжував ракетно-артилерійські, мінометні та танкові обстріли українських позицій, було завдано 6 авіаційних ударів.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 330 вогневих завдань. Було завдано ураження по ворожим логістичним центрам і польовим складам боєприпасів, скупченням сил і засобів противника, вогневим позиціям.

У Чорному морі в штормових умовах уздовж кримського узбережжя маневрує вороже корабельне угруповання, що складається із 16 кораблів. У бойовій готовності знаходяться 3 надводні ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами" і 3 великі десантні кораблі.

"Окупаційне командування намагається реалізовувати заходи примусової мобілізації на захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби їх направляють на комплектування підрозділів, які найближчим часом плануються для відправки на передову", - йдеться у повідомленні.