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07:39 01.10.2022

Росія в Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції із засудженням псевдореферендумів на території України

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Росія в Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції із засудженням псевдореферендумів на території України

Росія в Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції США та Албанії із засудженням фіктивних референдумів, організованих Росією у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України.

"Проєкт резолюції не ухвалили", - сказав голова РБ ООН Нікола де Рів'єр.

Згідно з результатами голосування, за ухвалення проєкту резолюції проголосували десять членів РБ, четверо утрималися на голосуванні, а Росія проголосувала проти, застосувавши право вето. Отже, проєкт не ухвалили.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що має намір винести проєкт резолюції на розгляд у Генасамблеї ООН.

 

Теги: #оон #вето #резолюція #проєкт

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