Байден підписав закон про виділення Україні $12,4 млрд

Президент США Джо Байден підписав "Закон постійних асигнувань і додаткових асигнувань України", який містить пакет військової та економічної допомоги на суму $12,4 млрд, повідомляє пресслужба Білого Дому.

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, президент підписав закон: H.R. 6833, "Закон про постійні асигнування та додаткові асигнування України, 2023 р.", який передбачає асигнування на 2023 фінансовий рік федеральним агентствам до 16 грудня 2022 р. діяльності федерального уряду та містить додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні", - йдеться в тексті документа, опублікованому на сайті.