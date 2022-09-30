Норвегія посилює контроль на кордоні з РФ

Уряд Норвегії ухвалив рішення про підвищення готовності прикордонного гарнізону та посилення контролю на кордоні з РФ, йдеться у заяві норвезького уряду, оприлюдненій у п'ятницю.

У документі наголошується, що мобілізація в РФ і можливість того, що російським громадянам може бути заборонено покидати країну, підвищує ризик незаконного перетину кордону на норвезько-російському кордоні за межами прикордонного пункту в Сторскогу, у зв'язку з чим у поліцейському окрузі Фінмарк буде розміщено поліцейський вертоліт із датчиками для підвищення готовності прикордонного гарнізону.

"Гарнізон норвезьких збройних сил у Сер-Варангер веде спостереження за кордоном із Росією. Поліцейський гелікоптер збільшить можливості виявлення будь-яких незаконних перетинів кордону", - йдеться в заяві.

У ньому уточнюється, що довжина кордону з Росією становить 198 км, і в основному він проходить уздовж річки Пасвік.

"Поліція контролює ситуацію в Сторскогу, і зараз ми збільшуємо присутність поліції у прикордонній зоні, а також за межами прикордонного пункту. Поліцейський вертоліт – корисний інструмент для спостереження за кордоном з норвезького боку", - повідомила міністр юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мель.

Вона додала, що у разі потреби норвезький уряд готовий "швидко закрити кордон, якщо це стане необхідним, і зміни можуть бути внесені в найкоротші терміни".

"До Норвегії прибуло мало людей, порівняно з Фінляндією, і тут ситуація інша. Сторског - наш єдиний пункт перетину кордону з Росією. Ми перебуваємо в тісному діалозі з поліцією та норвезькою митницею щодо ситуації на кордоні і проводитимемо ретельний прикордонний контроль усіх, хто прибуває", - підсумувала Мель.