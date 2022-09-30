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12:21 30.09.2022

Адвокат Порошенка: Портнов програв у Печерському суді після того, як Верховний Суд звернув увагу на кричущі порушення закону

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Адвокат Порошенка: Портнов програв у Печерському суді після того, як Верховний Суд звернув увагу на кричущі порушення закону

Печерський суд Києва відмовив у задоволенні позову ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова проти лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, політсили й телеканалу "Прямий".

Як повідомляє телеканал "Прямий", у жовтні 2021 р. суд скасував попередні неправомірні рішення судів і повернув справу на повторний розгляд. Портнов вимагав спростувати інформацію про те, що він передав матеріали "справи моряків" Росії.

"Печерський суд після того, як Верховний Суд звернув увагу на кричущі порушення закону, допущені попереднім складом суду, постановив єдине правильне законне рішення – Портнову повністю відмовити", - наголосив після засідання адвокат Порошенка Ігор Головань.

Адвокат Ілля Новіков нагадав, що заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов виїхав з України в лютому 2014 року, повернувся 19 травня 2019 року. 20 травня відбулася інавгурація президента Зеленського, а 21-го ДБР зареєструвало за заявою Портнова кримінальне провадження про "інцидент у Керченській протоці".

"У рамках цього провадження ДБР розслідувало версію, що обстріл українських кораблів та захоплення їхніх екіпажів у листопаді 2018 року було не актом агресії з боку Росії, а "військовою провокацією злочинного режиму Порошенка". Цієї версії дотримувалися і самі росіяни", - сказав Новіков.

Теги: #суд #порошенко #портнов

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