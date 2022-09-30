Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в питанні боротьби зі злом не може бути нейтралітету, та висловив побажання, щоб Швейцарія збільшила свою підтримку України.

Про це глава держави сказав під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України", – зазначив глава держави, відповідаючи на запитання студентів.

Зеленський закликав громадян Швейцарії доносити до Європи правду щодо подій в Україні. "Важливо розповідати, що відбувається, щоб не спадала підтримка України. Для цього люди можуть приїхати в Україну й на власні очі побачити, що тут відбувається", – сказав він.

Президент також запросив швейцарців брати участь у волонтерській підтримці нашої країни та долучатися до реалізації Fast Recovery Plan. "Розпочався освітній період, у нас розбомблено багато шкіл, університетів, і їх треба ремонтувати, треба відновлювати. Тут потрібні і фінанси, і технічна допомога", – наголосив він.

Зеленський також висловив побажання, щоб Китай відігравав велику роль у завершенні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України. Президент зазначив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм. Глава держави наголосив на важливості об’єднання країн Європи у важкий час, адже ціна такої єдності дуже висока для України. Він висловив переконання, що будь-яка країна, що опиняється під загрозою агресії, не повинна залишатися наодинці з ворогом. Агресор повинен знати, що він отримає швидку й потужну відповідь від усього світу.

"Надихає те, що ми змогли підняти дух у Європі, що Європа об’єдналася. Весь світ повірив, що так можна захищати демократію, так потрібно захищати свободу", – сказав президент.

Зеленський також переконаний, що після перемоги Україна стане повноправним членом Європейського Союзу. "Ми вже здобули статусу кандидата – потужно працювали над цим навіть під час війни… Країна обрала шлях у Євросоюз. Сумнівів немає, що впродовж двох-трьох років ми отримаємо членство у Європейському Союзі. Принаймні ми чітко йдемо – і законодавчо, і в діалозі з нашими партнерами. І більшість країн ЄС нас уже там бачать", – наголосив глава держави.