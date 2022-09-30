Події

09:11 30.09.2022

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну знищено понад 59 тис. окупантів – Генштаб ЗСУ

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну знищено понад 59 тис. окупантів – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу сягнули понад 500 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 30 вересня, становлять понад 59 тис. 080 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, минулої доби РФ втратила в Україні 13 танків і 23 бойові броньовані машини (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення - 2338 од. та 4932 од. відповідно.

За добу в Україні було знищено шість артилерійських систем окупантів та 17 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами); від початку повномасштабного вторгнення знищено 1391 артсистему та 3768 автомобілів і автоцистерн.

Збито вісім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника, а загалом з 24 лютого - 1003.

Також від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 333 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 176 засобів протиповітряної оборони (ППО), 131 одиницю спеціальної техніки, 264 тактичні ракети та 15 суден. Знищено 264 літаки та 225 гелікоптерів.

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках", - ідеться у зведенні.

Теги: #рф #війна #втрати

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