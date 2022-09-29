Білоруські військові аеродроми та залізницю ймовірно готують до прийому військ з РФ

Військові аеродроми та залізницю ймовірно готують до прийому підрозділів російської армії, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, відповідну заяву Громов зробив під час брифінгу в Military Media Center у четвер.

За його словами, на волинському, житомирському та київському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, проте російські окупанти не залишають спроб залучити білоруський народ до війни.

Так, на військовому аеродромі Лунинець ЗС РБ (за 50 км від державного кордону з Україною) проходять заходи щодо облаштування аеродрому, ремонту казармових приміщень, гуртожитків, складських приміщень тощо. Усе це свідчить про можливі наміри тривалого використання цього аеродрому, зокрема і підрозділами із Росії.

Такі ж інженерні роботи проводяться і на території аеродрому Зябровка (25 км від державного кордону з Україною), де продовжує дислокуватися зенітно-ракетний дивізіон С-400 та низка радіолокаційних станцій країни-агресора.

У районі міста Осиповичі (180 км від державного кордону з Україною) зафіксовано елементи ракетного дивізіону "Іскандер".

Крім того, тривають заходи щодо перевірки та підготовки білоруської залізниці для перевезення військ, підсумував Громов.