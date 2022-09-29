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18:45 29.09.2022

Українська армія успішно відбила атаки окупантів на кількох напрямках – Генштаб ЗСУ

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Українська армія успішно відбила атаки окупантів на кількох напрямках – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в четвер успішно відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони протягом доби завдала сімох ударів. "Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника", - наголошують у Генштабі.

Українські підрозділи протиповітряної оборони також збили ворожий БПЛА.

"Ракетні війська та артилерія за поточну добу, зокрема, вразили чотири командні пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і шість складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами", - підсумували військові.

Теги: #зсу #успіхи

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