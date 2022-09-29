Події

18:27 29.09.2022

Українські військові збили два російські штурмовики Су-25 на Миколаївщині

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Українські військові збили два російські штурмовики Су-25 на Миколаївщині

Українські військові в четвер увечері збили два російські штурмовики Су-25 у Баштанському районі Миколаївської області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"29 вересня, близько 17:00, у Баштанському районі Миколаївщини воїни зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" збили два російські штурмовики Су-25", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

За вчорашню добу, крім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ліквідували три БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Теги: #знищення #штурмовик_су_25

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