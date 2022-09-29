Українські військові збили два російські штурмовики Су-25 на Миколаївщині

Українські військові в четвер увечері збили два російські штурмовики Су-25 у Баштанському районі Миколаївської області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"29 вересня, близько 17:00, у Баштанському районі Миколаївщини воїни зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" збили два російські штурмовики Су-25", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

За вчорашню добу, крім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ліквідували три БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".