БЕБ передало ЗСУ понад 2 млн пачок конфіскованих цигарок

Співробітники Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Офісу генерального прокурора передали понад 2 млн пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю 130 млн грн для військовослужбовців Збройних сил України.

Як повідомляється на сайті відомства в четвер, передану тютюнову продукцію, що не призначена для продажу на території України, раніше було вилучено в юрособи на території країни як речовий доказ у рамках заведеного проти неї кримінального провадження.

Уточнюється, що передача сигарет військовослужбовцям стала можливою, оскільки за якісними характеристиками вони є придатними для вживання.

Крім того, за результатами досудового розслідування в діях посадових осіб підприємства, у якого було вилучено сигарети, не було встановлено складу злочину, і кримінальне провадження проти юрособи було закрито.

"На підставі судового рішення, проти винесення якого не заперечували представники підприємства, співробітники БЕБ та Офісу генпрокурора передали понад 2 млн пачок тютюнових виробів до ЗСУ для забезпечення військовослужбовців української армії. За результатами досудового розслідування в діях посадових осіб підприємства не встановлено складу злочину, а кримінальне провадження закрито", - наголосило бюро в повідомленні.